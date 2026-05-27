２７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５１．６５ポイント（１．２５％）安の４０９３．７３ポイントと続落した。様子見ムードが漂う流れ。米イラン和平交渉の進ちょくを見極めたいとするスタンスが重しとなっている。ルビオ米国務長官は２６日、イランとの戦闘終結に向けた覚書について、文言を巡り調整のやりとりをしていると述べ、完成まではあと数日かかるとの認識を示した。足もとでは、小規模な