【女子旅プレス＝2026/05/26】長野県大町市・青木湖畔に、1日3組限定のヴィラ「Lakeside villa SUI HAKUBA」が、5月28日（木）にグランドオープン。白馬から車で約15分。ロウリュサウナを備えたプライベート空間で、湖畔の風景に抱かれ癒しのリゾートステイを体験できる。【写真】「Lakeside villa SUI HAKUBA」ヴィラ内部の様子◆白馬エリア至近のヴィラ「Lakeside villa SUI HAKUBA」北アルプスの麓、「仁科三湖」のひとつである