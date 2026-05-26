長野・青木湖畔に「Lakeside villa SUI HAKUBA」サウナと景色に癒される全3棟のヴィラ
【女子旅プレス＝2026/05/26】長野県大町市・青木湖畔に、1日3組限定のヴィラ「Lakeside villa SUI HAKUBA」が、5月28日（木）にグランドオープン。白馬から車で約15分。ロウリュサウナを備えたプライベート空間で、湖畔の風景に抱かれ癒しのリゾートステイを体験できる。
【写真】「Lakeside villa SUI HAKUBA」ヴィラ内部の様子
北アルプスの麓、「仁科三湖」のひとつである青木湖。県内屈指の透明度を誇るこの湖畔に佇む「SUI」は、全3棟のプライベートヴィラ。目の前には美しい湖面が広がり、遠くに白馬連峰の山並みを望む場所に建ち、春は桜、初夏は緑、秋は紅葉、そして冬には白銀の世界が待ち受ける、ここならではの景観美を誇る。建物は湖面に向かって開かれた三角屋根のAフレーム型を採用した2階建て。1階にはキッチン付きのリビング・ダイニング、2階には2つのベッドルームを配置し、屋外テラスとプライベートサウナを備えている。
1階には床を一段下げたピットリビングと、充実した設備のダイニングキッチンを完備。自炊やケータリングなど、自分たちのペースで食の時間をデザインできる。洗濯乾燥機、各種アメニティ、冷暖房エアコン、床下エアコンを備えるなど快適に過ごすための設備も整っている。室内は自然素材を多く取り入れ、湖畔側にはAフレームならではの大きな窓をしつらえ、テラスにでればいつでも湖畔の風を感じながら自然とつながるような開放感を得られる。
また春から秋にかけては、SUPやカヌー、サイクリング、トレッキング、ウォーキング、冬には近隣の白馬エリアでスキーやスノーボードを楽しむなど、アクティビティを楽しむのにもうってつけの立地だ。湖で遊び、サウナで整い、テラスで風を感じ、夜は木のぬくもりに包まれて眠る。静と動のどちらも叶えてくれる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：〒398-0001 長野県大町市平21241-1
棟数：全3棟
客室構成：1階55平米、2階28平米、テラス20平米
主な設備：リビング・ダイニング、キッチン、ベッドルーム2室、テラス、プライベートサウナ、バスルーム、サニタリールーム、土間スペース、洗濯乾燥機
定員：1棟4名まで
チェックイン／チェックアウト：チェックイン15:00〜、チェックアウト10:00
アクセス：白馬エリアより車で約15分／JR大糸線「簗場駅」より徒歩約11分
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【写真】「Lakeside villa SUI HAKUBA」ヴィラ内部の様子
◆白馬エリア至近のヴィラ「Lakeside villa SUI HAKUBA」
北アルプスの麓、「仁科三湖」のひとつである青木湖。県内屈指の透明度を誇るこの湖畔に佇む「SUI」は、全3棟のプライベートヴィラ。目の前には美しい湖面が広がり、遠くに白馬連峰の山並みを望む場所に建ち、春は桜、初夏は緑、秋は紅葉、そして冬には白銀の世界が待ち受ける、ここならではの景観美を誇る。建物は湖面に向かって開かれた三角屋根のAフレーム型を採用した2階建て。1階にはキッチン付きのリビング・ダイニング、2階には2つのベッドルームを配置し、屋外テラスとプライベートサウナを備えている。
◆自然とつながるような開放感と心地よさ
1階には床を一段下げたピットリビングと、充実した設備のダイニングキッチンを完備。自炊やケータリングなど、自分たちのペースで食の時間をデザインできる。洗濯乾燥機、各種アメニティ、冷暖房エアコン、床下エアコンを備えるなど快適に過ごすための設備も整っている。室内は自然素材を多く取り入れ、湖畔側にはAフレームならではの大きな窓をしつらえ、テラスにでればいつでも湖畔の風を感じながら自然とつながるような開放感を得られる。
◆アクティビティで自然の中で体を動かす
また春から秋にかけては、SUPやカヌー、サイクリング、トレッキング、ウォーキング、冬には近隣の白馬エリアでスキーやスノーボードを楽しむなど、アクティビティを楽しむのにもうってつけの立地だ。湖で遊び、サウナで整い、テラスで風を感じ、夜は木のぬくもりに包まれて眠る。静と動のどちらも叶えてくれる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■Lakeside villa SUI HAKUBA
所在地：〒398-0001 長野県大町市平21241-1
棟数：全3棟
客室構成：1階55平米、2階28平米、テラス20平米
主な設備：リビング・ダイニング、キッチン、ベッドルーム2室、テラス、プライベートサウナ、バスルーム、サニタリールーム、土間スペース、洗濯乾燥機
定員：1棟4名まで
チェックイン／チェックアウト：チェックイン15:00〜、チェックアウト10:00
アクセス：白馬エリアより車で約15分／JR大糸線「簗場駅」より徒歩約11分
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