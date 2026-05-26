エルアイイーエイチが安い。東京証券取引所が２５日付でＬＩＥＨの上場廃止を決定した。これを受け、処分売りが優勢となっている。上場廃止の理由は「内部管理体制確認書が提出され、内部管理体制などが適切に整備されていない又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合に該当するため」。６月２５日まで整理銘柄となり、同月２６日にスタンダード市場の上場を廃止する。 出所：MINKABU PRES