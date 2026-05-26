All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女300人を対象に、映画に関するアンケートを実施しました。その中から、劇場に見に行きたい「5月公開の邦画」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：ラプソディ・ラプソディ／41票2位にランクインしたのは、『ラプソディ・ラプソディ』です。豪華なキャスト陣や、公開前から高い注目を集めるストーリー展開など、邦画ファンの期