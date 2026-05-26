今回は、不倫相手に妊娠3か月と告白され、妻との離婚を決意したエピソードを紹介します。妻も妊娠したばかりなのに…「高校の同窓会で元カノに再会して以来、元カノと不倫関係になりました。ただ妻との関係が決して悪いわけではありません。そんなある日、元カノから突然『妊娠3か月だって……産んでいい？』と言われ、困惑しました。というのも、妻も最近妊娠したばかりだからです。しかし妻とは離婚し、不倫相手と再婚することに