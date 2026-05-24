【コストコ】のベーカリーから、自宅でのティータイムをより華やかにしてくれそうな、新作が登場しました。あんぱんやワッフルなど、こだわりの詰まったラインナップが揃っています。今回は、ひと手間加えるだけでより美味しく味わえる、注目の新作をご紹介。 アレンジも楽しい本格派のあんぱん フランスパン寄りの少ししっかりとした生地に、北海道産あずきの粒あんが詰まった「フランスあんぱん9個