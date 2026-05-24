車いす陸上を通じてパラスポーツを身近に感じてもらおうというイベントが、24日、福岡市で開かれました。福岡市中央区で開かれた車いす陸上の記録会には、福岡や宮崎などから約30人が参加しました。中には、「レーサー」と呼ばれる競技用の車いすに初めて乗る参加者もいて、それぞれが、100メートル・400メートル・800メートルの3種目に挑み、タイムを計測します。■参加者「初めてだったので