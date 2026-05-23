【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月23日、米アニメ配信サービス大手のクランチロールが主催する『クランチロール・アニメアワード 2026』の授賞式が東京で開催され、米津玄師「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、「最優秀アニソン賞」を受賞した。 ■米津玄師が主題歌を手掛けた関連作が複数部門で選出 「IRIS OUT」は2025年9月15日のリリース以降、国