（有）太郎（江東区）は５月１３日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には好川久治弁護士（ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所、港区西新橋１−１２−８）が選任された。負債総額は債権者約２００名に対して約３億３０００万円。門前仲町駅近くで深川めし弁当を主力とする弁当・惣菜販売店「深川太郎」を経営するほか、百貨店での販売やレストラン経営も手がけていた。２０１９年５月期には売上高約４億