STARTO ENTERTAINMENTは5月18日、嵐のライブツアー最終公演の生配信を巡り、飲食店やイベントなどでの無断上映に注意を呼びかけました。5月31日に予定されている最終公演を大画面で上映すると告知する店舗やイベントが確認されているとして、同社は「違法行為」と指摘。悪質な場合には法的対応も視野に入れているとしています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■無断上映を利用した集客に警告同社はXのリ