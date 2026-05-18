18日朝、大阪・道頓堀近くで、飲食店など建物4棟が焼ける火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは、大阪市中央区西心斎橋にある3階建ての飲食店で、18日午前7時すぎ、「1階から出火しています」と通行人から消防に通報がありました。警察などによりますと、火はおよそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、飲食店を含む建物4棟合わせて350平方メートルが焼けました。ケガ人はいませんでした。近くに住む人「