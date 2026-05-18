角界の “鉄人” 玉鷲が苦境に立たされている。大相撲五月場所（東京・両国国技館）8日目。竜電と対戦した玉鷲は「つきひざ」で敗れ、初日から8連敗となり負け越しが決まった。今場所の番付は西前頭十三枚目。少なくとも6勝しないと、十両陥落の可能性が高い。「土俵ではあまりテーピングをしない力士ですが、今場所は右足に大きなサポーターを巻いています。よほどケガの状態がよくないのでしょう。取組を見ていても、右足に