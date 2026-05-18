山梨県の学童野球チーム「ラウンダース」を率いる日原宏幸監督野球界の常識は時に、社会の非常識に映る。創設15年目で全国大会に2度出場している山梨県の学童野球チーム「ラウンダース」では、選手がミスしても指導者から怒声は飛ばない。長年野球中心の生活を送ってきた日原宏幸監督は、野球未経験の友人からの言葉で、それまでの当たり前を見直した。ラウンダースには、日課としている練習がある。それは、塁間のボール回し