17日午前、愛知県美浜町でサイクリング中だった男性が車にはねられ、頭の骨を折るなどの重傷を負いました。警察は、ひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、美浜町野間の国道247号で17日午前10時半すぎ、サイクリングをしていた蒲郡市に住む53歳男性が、後ろから来た軽自動車にはねられました。現場を通りかかった男性が119番通報し、男性は病院へ救急搬送されましたが、頭の骨を折るなどの重傷です。軽自動