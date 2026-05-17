進化し続ける雑誌付録から、保冷機能付き＆超ビッグな「トートバッグ」が登場しますよ〜！（写真）【Marmot】保冷機能付きBIGトートバッグチェックしたのは2026年5月9日（土）発売の、宝島社『MonoMax 2026年6月号』。特別付録は、アメリカ発のアウトドアブランド「マーモット（Marmot）」が手がけた「マーモット 保冷機能付きBIGトートバッグ」！気になる詳細を実物レビューします。「マーモット 保冷機能付きBIGトートバッグ」開