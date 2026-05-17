日本の棚田百選の一つ、三重県熊野市の「丸山千枚田」で、16日、田植えの集いが行われました。 【写真を見る】日本の棚田百選の一つ、丸山千枚田で田植えの集いオーナーやボランティアが参加三重・熊野市 山あいの斜面に大小1340枚もの水田が重なる、熊野市の丸山千枚田。過疎化が進む中、水田のオーナーを募り千枚田を維持しています。 16日は、恒例の田植えの集いが開かれ、県の内外からオӦ