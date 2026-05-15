主な地域震度15日午後8時22分ごろ、宮城県で震度5弱の地震があった。気象庁によると、震源地は宮城県沖で震源の深さは46キロ、マグニチュード（M）6.4。津波の心配はない。JR東日本によると、東北新幹線は東京―新青森間の上下線で一時運転を見合わせていたが、地震から約2時間後に全線で運転を再開した。東京電力と東北電力によると、福島第1、第2原発（福島県）、女川原発（宮城県）、東通原発（青森県）で異常は確認され