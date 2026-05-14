＜関西オープン初日◇14日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞プロ5年目、ツアー初優勝を狙う前田光史朗が6バーディ・2ボギーの「66」で回り4アンダー。前戦の「中日クラウンズ」に続いて、初日単独首位発進となった。【写真】“サークルT”がかっこいい！これが前田の愛用キャメロン舞台は101年前に開場したコース。距離は短いがフェアウェイは狭く、小さい砲台グリーンは硬くしまって難度が上