日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボした新ハッピーセット「ちいかわ」を5月15日に新発売します。【写真】うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコもかわいすぎる！フィギュア全8種のデザインを見る！他グッズも！ちいかわをはじめ、ハチワレ、うさぎ、くりまんじゅう、ラッコ、モモンガらがマクドナルドのマネジャーやクルーになった「3Dフィギュア」（全8種）がもらえます。鉛