フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。5月14日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの弁護士・三輪記子が、国選弁護人の報酬の実態を詳しく語った。 三輪記子「今日のテーマは『国選弁護報酬の大幅改善は、なぜ必要か？』というテーマでお話ししたいと思います。 『弁護士ってお金持ってる