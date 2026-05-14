しまむら系列「アベイル」にて、PEANUTS(ピーナッツ)コラボの新作バッグ・財布・キーケース・サンダル・ルームパンツが2026年5月9日より販売中。注目は、スヌーピーの総柄プリントを上品なロゴ柄として落とし込んだレザー調シリーズ。ここでは全アイテムを紹介しよう。【画像】しまむら系列アベイル×PEANUTSの夏新作ラインナップを一挙チェック■大人のPEANUTSファンに刺さる、レザー調「2WAYミニバッグ」「2WAYミニバッグ」(3630