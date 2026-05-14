新しいことを誰かに教えるのは、思っている以上に根気がいるものです。特に相手が身近な家族だと、つい甘えや苛立ちが出て、きついことを言ってしまいそうになるときもありますよね。今回は、筆者の友人のエピソードをご紹介します。 母のスマホデビュー 70代になった母が、最近ガラケーからスマホに機種変更しました。 案の定、慣れないスマホに母は大苦戦。毎日のように、「これはどうするの？」「変