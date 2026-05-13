山形県上山市の上山城周辺・かみのやま温泉内で、2026年5月16日と17日の2日間、「山形ワインバル2026」が開催される。全国65店のワイナリーが集結する、屋外ワインイベントとしては日本最大規模のワイン祭りだ。今年で11回目を迎え2025年の来場者数は2日間で約7700名を数えた人気イベントでは、いったいどんな体験が待っているのだろうか。城下町と温泉街を舞台に、生産者と直接語り合うこのイベントで最も楽しいポイントは、ワイ