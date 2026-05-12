元日本ハムエースの岩本勉氏（55）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。DeNA・山本祐大捕手（27）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（26）、井上朋也内野手（23）の1対2の大型トレードを独自解説した。今季ここまで28試合に出場している山本のトレード。岩本氏は「メーンキャッチャーですよ。びっくりしました」と明かした。シーズン中に正捕手的な存在を放出するのは異例中の異例。岩本氏は山本のリードの傾向と