歌手の氷川きよし（48）が10日、自身のインスタグラムを更新。母の写真を公開し反響を呼んでいる。母の日のこの日、氷川は「どんどん母の顔になってくる自分。笑うと父の笑顔になる自分」とつづり、幼少期の自身と母との2ショットを投稿。「お母さん48年前に産んでくれて本当に本当にありがとう。ご飯作ってくれてありがとう。育ててくれてありがとう。愛情をくれてありがとう。存在してくれてありがとう」と感謝した。こ