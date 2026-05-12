「日本人は働きすぎ」と言われながら、なぜ豊かになれないのか。背景には、日本経済に根付く構造的な問題がある。日独の産業構造や製造業の競争力を長年研究してきた岩本晃一氏の著書『高く売れるものだけ作るドイツ人、いいものを安く売ってしまう日本人』より一部抜粋し、日本とドイツの比較から浮かび上がる「生産性の差」の本質に迫る。日本の製造業が直面している「過去の栄光」と「現在の厳しい現実」とは……。【画像】この