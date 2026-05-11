「ユニクロ（UNIQLO）」のグラフィックTシャツブランド「UT」が、2026年に30周年を迎えたポケモンとのコラボレーションコレクション第2弾を発売する。7月下旬から全国のユニクロ店舗で取り扱う。【画像をもっと見る】コレクションでは、ポケモンの原点であるゲームドットをデザインに採用したメンズ4型（1990円）、キッズ4型（990円）をラインナップ。ピカチュウやミュウ、ミュウツー、ゲンガーといった人気ポケモンをあしらっ