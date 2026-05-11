【モデルプレス＝2026/05/11】ファミリーマートでは、福島の桃果汁を使用したアイスバー「とろける食感 ぎゅっと桃」を、5月12日（火）から全国のファミリーマート約16,400店舗で発売。【写真】果汁比率を48％に増量「とろける食感 ぎゅっと桃」◆福島の桃果汁を使用、濃厚桃アイスバーが今年も登場「とろける食感 ぎゅっと桃」は、福島県産桃果汁を48%使用した、強い甘味が引き立つとろける食感のアイスバー。濃厚な桃果汁と、と