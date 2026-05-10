彼のことが大好きだから「いつも一緒にいたい」そんな気持ちを抱くのは自然なことです。でも、好意が強すぎるあまりに、彼に「ちょっと重いな…」と思われている可能性も…。今回は、男性が「ちょっと重たいかも」と感じる女性の特徴を体験談やインタビューをもとにご紹介します。あなたも思い当たるところがあったら、自分の行動を見直してみてくださいね。過剰な連絡をしてしまうLINEの返信がちょっと遅いだけで不安になって、「