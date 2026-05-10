今回は、マイホーム完成直後、夫に離婚を迫られた理由について紹介します。夫との関係は良好だと思っていたのに…「夫とは結婚して3年目ですが、最近マイホームが完成したばかりです。毎日平凡ながらも幸せに暮らしていますが、子どもがなかなかできないのが悩みの種でした。そんなある日、夫に『離婚して家を出て行ってほしい……』と言われました。夫との関係は良好だと思っていましたし、あまりに唐突で頭が真っ白になりました