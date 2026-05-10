スマホで妹と孫の写真を見せる母親【漫画を読む】スマホで妹と孫の写真を見せる母親だが…!?宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんが描く『夜逃げ屋日記』は、DVやストーカー被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話をもとに描かれた人気漫画だ。今回は母親から夜逃げする娘をテーマにした2作品をお届けするとともに、著者に娘の人生を否定するような母親についても話を聞いた。※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分