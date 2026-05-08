春の味覚・山菜が旬を迎えています。春先に気温が高い日が多かったため、生育は例年より1週間ほど早いそうです。秋田市の直売所には今、ワラビやナシロダケが並んでいます。関円花アナウンサーのリポートです。※このニュースは映像をご覧ください。※5月8日午後6時15分のABS news every.でお伝えします