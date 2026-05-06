大型連休に合わせ、秋田に移住する人を増やそうと鈴木知事がJR秋田駅で県の新たなキャンペーンをPRしました。Uターンラッシュなどで６日も混雑したJR秋田駅。秋田を訪れた人に向け鈴木知事がPRしたのが「秋田移住ブーストキャンペーン」です。4月1日から2年以内に県内へ移住した人を対象に最大で110万円分のデジタル商品券が支給されます。去年、県外に転出する人が転入する人を上回る社会減はおよそ3400