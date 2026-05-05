こんにちは。元美容部員・コスメライターのアヤです。メイクがなんとなく古く見える原因、実は「眉」にあるかもしれません。眉は、トレンドやバランスが強く反映されるパーツ。描き方次第で、一気に今っぽさが消えてしまうことも…。そこで今回は、古見えを招くNG眉の特徴と直し方を紹介します。【詳細】他の記事はこちら1：眉頭が濃いついつい眉頭をしっかり描きすぎていませんか？ここが濃くなると、顔全体が強く見えたり、ど