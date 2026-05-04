息子のために奮発したプロ野球の指定席。しかし、そこには見知らぬ荷物が山積みに。隣の外国人客に意を決して注意するも、返ってきたのは意外すぎる反応で……？ 友人が体験談を語ってくれました。 息子の願いが叶ったプロ野球観戦 先日、家族でプロ野球観戦に行ったときの話です。 野球をしている息子が「プロ野球を見てみたい！」と懇願するので、せっかくだからと良い席のチケットを取ったのです。 私は、昔一度