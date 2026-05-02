《新作》スリ対策はこれでばっちり！！【3COINS】シンプルデザインが◎「トラベルグッズ」

日常とは違う景色や体験が魅力の旅行を最後まで楽しむためには、スリなどの盗難対策も万全にしたいもの。財布やパスポートをポケットから抜かれたり、バッグを開けられて中身を盗まれるといったトラブルに遭遇することは、決して珍しいことではありません。出発前に、しっかりと準備しておくことをおすすめします。そこで今回は、【3COINS（スリーコインズ）】で手に入る、シンプルで便利な「トラベルグッズ」をピックアップ。ゴールデンウイーク後半の旅行や、夏の旅行を計画している人は今すぐチェックしてみて。

いざという時に！ お札や鍵等を忍ばせておける靴下

「トラベルセキュリティソックス」は、靴下の側面にファスナー付きのミニポケットが備えられている、防犯対策ができる靴下です。ポケットは両足の側面に付いており、お札や鍵のように薄くてかさばらないものを収納できます。見た目は普通の靴下と変わりないため、盗難対策としてだけでなく、靴下の予備としても活躍しそうです。手洗い可能なところも嬉しいポイント。

ショルダー紐の内側に秘密あり

「トラベルセキュリティショルダー」は、手持ちのバッグのショルダー紐として付けられ、ファスナー付きの小さな収納スペースがある便利グッズです。こちらも小さく畳んだお札や小銭などを忍ばせておくと安心できそう。旅行中は、貴重品をひとまとめにするのではなく、分散させることも有効な対策の1つです。シンプルなデザインなので、さまざまなデザインのバッグと組み合わせやすいはず。

せっかくの楽しい旅行を悲しい思い出にしないためにも、スリ対策は万全にしておいて損はありません。3COINSのトラベルグッズを活用して、思いきり旅行を楽しみましょう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる