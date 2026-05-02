大型連休後半の5連休初日に事故です。2日午前、新潟県三条市の北陸自動車道下り線で車6台が関与する事故が発生し、2人がけがをして救急搬送されました。 【記者リポート】 「栄PA上空。事故の影響で三条燕ICに向かう下り線で渋滞が発生している」 事故があったのは、三条市の北陸自動車道下り線の栄PAの近くです。 午前9時半ごろ「複数台が絡む事故が起きた」と警察に通報がありました。 警察によりますと車6台が関与す