お手頃価格でありながら、今っぽさと着回し力を兼ね備えたパンツが揃う【しまむら】。今回は、品よく華やぐ花柄パンツや、リラクシーなワッフルパンツ、トレンドシルエットのジーンズなど、着るだけでこなれるパンツを使った「大人の春コーデ」をお届けします。コーデが迷子になりがちな季節の変わり目。ぱっと手に取って即おしゃれに仕上がる、大人におすすめのスタイリングをピックアップしました。 シ