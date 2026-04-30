TOKYOから世界に発信する「NEXT BASIC」をテーマとしたレディースブランド「ミラ オーウェン（Mila Owen）」と、「PEANUTS」が初のコラボレーション！（写真）【スヌーピー×Mila Owen】トートバッグや新作雑貨大人でも取り入れやすい、洗練されたデザインが魅力のコレクションです。2026年4月24日（金）スタートの本コラボレーションの内容をご紹介します。「PEANUTS×ミラ オーウェン」コラボアイテムは？【PEANUTS×ミラ オーウ