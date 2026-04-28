しまむら（さいたま市大宮区）が、アウターや服飾雑貨、寝具、インテリアなどを特別価格で販売する「大創業祭」第2弾を4月29日から期間限定で実施します。【えー！】特別価格になる商品の対象が気になる！GW期間中の“サービス”詳細も！大創業祭では、ファッション用品をはじめ、人気インフルエンサーコラボアイテムなども取り扱い。しまむらでは、5月10日までの期間中、母の日無料ラッピングサービスを実施中です。