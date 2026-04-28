周南市の40代の男性がSNSを通じてうその投資話しを勧められ現金3300万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。2026年2月中旬ごろ周南市の40代の会社員の男性がスマートフォン上の広告を通じて投資家を名乗る人物が参加するSNSグループに参加しました。その後、グループのメンバーから「強力な資金を動員して株価を押し上げている」「私たちの多くのメンバーは1か月の利益が数十万円から数百万円に