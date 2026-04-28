年末年始と有給を巡る、会社の謎制度。面接でもそんなの聞かされてない！【漫画】本編を読む自身の妊娠をきっかけに育児や日常をテーマにした漫画を発信しているしゃけなかほい(@syake8989)さん。SNSで公開しているエッセイ漫画は、リアルな体験をもとにした内容で共感を集めている。本記事では、「【ブラック企業の日常13】有給が勝手に消える!?面接で確認しとけば良かった件」を取り上げるとともに、会社の「計画年休」について