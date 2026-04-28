近鉄百貨店 奈良店では、2026年4月29日(祝)から5月5日(祝)まで、3階催会場にて「ピーターラビット(TM) イロドリマーケット」を開催する。【写真】ピーターラビットの「お出迎えフォトスポット」(画像はイメージ)「ピーターラビット イロドリマーケット」を開催このイベントは新バージョンとして奈良県初開催となるほか、絵本「ジンジャーとピクルスのおはなし」に出てく