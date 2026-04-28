近鉄百貨店 奈良店で「ピーターラビット イロドリマーケット」を開催！イベント限定グッズや絵本の世界観が楽しめるフォトスポットも登場
近鉄百貨店 奈良店では、2026年4月29日(祝)から5月5日(祝)まで、3階催会場にて「ピーターラビット(TM) イロドリマーケット」を開催する。
【写真】ピーターラビットの「お出迎えフォトスポット」(画像はイメージ)
このイベントは新バージョンとして奈良県初開催となるほか、絵本「ジンジャーとピクルスのおはなし」に出てくる雑貨店を再現したような、絵本の世界観が楽しめるフォトスポットも関西では初登場。会場内にはイベント限定品をはじめ約600点のグッズが大集合する。
■ポイント1：入口にはピーターラビットの「お出迎えフォトスポット」が！
会場入口では、絵本から飛び出したピーターとベンジャミンがお出迎え。
■ポイント2：会場でしか買えないイベント限定品が登場！
会場限定のアイテムをはじめ約600点のグッズが勢ぞろいする。その中でも注目のイベント限定商品の中からおすすめをピックアップして紹介する。
■キャンディ入り巾着
価格：1080円
サイズ：縦15センチ×横13センチ
※キャンディ7粒入り
■撥水ふろしき(全2種)
価格：各2530円
サイズ：約縦70センチ×横70センチ
■ポイント3：グリーティングイベントを開催
ピーターラビットと一緒に記念撮影ができるゴールデンウィーク特別企画「ピーターラビットがやってくる！」も実施される。ピーターラビットに会いに行こう！
日時：2026年5月4日(祝)、5月5日(祝)
時間：各日午前11時〜、午後1時〜、午後3時〜(各回約20分)
場所：3階 催会場(参加無料／カメラは要持参)
■購入者プレゼントも！
会期中、会場にて1会計3000円以上購入した各日先着100人に「オリジナルスクエアポストカード」1枚(絵柄の選択不可)が、さらに5000円以上購入した各日先着30人に「オリジナル巾着」1点がプレゼントされる。レシート合算は不可で、プレゼントは1人1日各1点限りとなる(※なくなり次第終了)。
かわいいグッズやフォトスポットをチェックしに行ってみて！
BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne & Co.,2026
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】ピーターラビットの「お出迎えフォトスポット」(画像はイメージ)
このイベントは新バージョンとして奈良県初開催となるほか、絵本「ジンジャーとピクルスのおはなし」に出てくる雑貨店を再現したような、絵本の世界観が楽しめるフォトスポットも関西では初登場。会場内にはイベント限定品をはじめ約600点のグッズが大集合する。
会場入口では、絵本から飛び出したピーターとベンジャミンがお出迎え。
■ポイント2：会場でしか買えないイベント限定品が登場！
会場限定のアイテムをはじめ約600点のグッズが勢ぞろいする。その中でも注目のイベント限定商品の中からおすすめをピックアップして紹介する。
■キャンディ入り巾着
価格：1080円
サイズ：縦15センチ×横13センチ
※キャンディ7粒入り
■撥水ふろしき(全2種)
価格：各2530円
サイズ：約縦70センチ×横70センチ
■ポイント3：グリーティングイベントを開催
ピーターラビットと一緒に記念撮影ができるゴールデンウィーク特別企画「ピーターラビットがやってくる！」も実施される。ピーターラビットに会いに行こう！
日時：2026年5月4日(祝)、5月5日(祝)
時間：各日午前11時〜、午後1時〜、午後3時〜(各回約20分)
場所：3階 催会場(参加無料／カメラは要持参)
■購入者プレゼントも！
会期中、会場にて1会計3000円以上購入した各日先着100人に「オリジナルスクエアポストカード」1枚(絵柄の選択不可)が、さらに5000円以上購入した各日先着30人に「オリジナル巾着」1点がプレゼントされる。レシート合算は不可で、プレゼントは1人1日各1点限りとなる(※なくなり次第終了)。
かわいいグッズやフォトスポットをチェックしに行ってみて！
BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne & Co.,2026
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。