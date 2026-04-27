二酸化炭素の排出抑制や中小企業支援に関する国の補助金をだまし取った罪などに問われている中国籍の男の初公判が27日、山口地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。詐欺や消費税法違反などの罪に問われているのは中国籍の37歳の被告と被告が実質的な経営者を務める会社です。起訴状などによりますと被告は環境省所管の二酸化炭素排出抑制対策事業の補助金をだまし取ろうと考え、すでに工場内にある機械設備4台を今後購入するか