「四国水景」をテーマに、四方を海に囲まれた四国の豊かな水辺の景色を表現している四国水族館は、四国の玄関口・瀬戸大橋のたもとに位置する。四国観光の際にはぜひ立ち寄りたい、魅力的なスポットだ。【写真】アートのような水族館の中でもひときわ映える「海月ゾーン」館内では、約400種の生きものを展示している 最寄りのJR宇多津駅からは、徒歩で約12分。シャトルタクシー(土日祝のみ運行・片道400円)やコミュニティバス