四国観光で立ち寄りたい！瀬戸内の絶景×アート×生きものに癒やされる「四国水族館」の魅力
「四国水景」をテーマに、四方を海に囲まれた四国の豊かな水辺の景色を表現している四国水族館は、四国の玄関口・瀬戸大橋のたもとに位置する。四国観光の際にはぜひ立ち寄りたい、魅力的なスポットだ。
【写真】アートのような水族館の中でもひときわ映える「海月ゾーン」
最寄りのJR宇多津駅からは、徒歩で約12分。シャトルタクシー(土日祝のみ運行・片道400円)やコミュニティバスも運行していて、アクセスも便利。館内の主要ルートは車いすのまま見学が可能で、授乳室やおむつ替え室もあり、ファミリーで訪れるのもおすすめだ。
■心を癒やす、アートな水族館
同館の特徴は、水槽に額縁のような装飾を施した、まるでアート作品のような展示方法。魚名板の代わりに、飼育スタッフ手書きの黒板解説があり、水槽の魚を眺めながら詳しい生態を知ることができる。
館内へ入ってすぐにある太平洋ゾーンで紹介されているのは、四国の南側に位置する太平洋の魚たち。サンゴ礁から深海までを表現した水槽が並び、多種多様な生きものたちを観察することができる。
見どころの一つが一番奥にある、綿津見の景。こちらではカツオ類をはじめ、世界最大の暖流・黒潮に乗って旅する回遊魚たちの遊泳行動を展示している。北太平洋西部を象徴する雄大な水景を堪能しよう。
ほかにも深海ゾーンや海月ゾーン、瀬戸内ゾーンなど、全部で6つのゾーンがあり、それぞれ四国の魅力を伝えている。
■世界屈指の乱流を感じる
四国といえば、日本最大の内海・瀬戸内海。四国の北側に位置し、400種を超える魚類が生息。人々の暮らしと共にある海である。
その瀬戸内海と紀伊水道の干満差により、激しい潮流が発生する。それが世界屈指と言われる、鳴門の渦潮だ。その渦潮を表現した渦潮の景は、映える撮影スポットとしても人気。幻想的な1枚を撮影しよう。
南側の海には、回遊魚を追ってさまざまなサメ類も来遊する。神無月の景では、特徴的なフォルムで、同館のマスコットキャラクターしゅこくんのモデルとなったアカシュモクザメの群れを下から眺めることができる。2億年もの間、ほぼ変わっていないという外観、ボディラインや独特な泳ぎ方を観察しよう。
■さまざまな生きものたちと出合う
美しい魚たちの姿を堪能したあとは、1階の外にある水遊ゾーンへ。こちらでは、アシカやペンギン、アザラシなどに出合える。飼育員の解説を聞きながら、生きものたちの食事の様子を見ることができる、生きもののフィーデングタイムも人気だ。
なかでも見逃せないのが、「海豚(いるか)プール」で1日3回開催されるイルカプレイングタイム。イルカとトレーナーがいろいろなことに挑戦するこのプログラムでは、瀬戸内海を借景にしたジャンプやイルカたちの驚きの能力、かわいいしぐさが堪能できる。
ほかにも、飼育スタッフのガイド付きで大水槽(綿津見の景)の裏側を見学できるバックヤードツアーや、アクリルガラスに空いた穴から直接エサをあげることができるコツメカワウソのふれあい体験など、生きものたちを身近に感じられる、さまざまな体験が楽しめる(先着順・別途有料)。
ゴールデンウィークや夏期など、時期によっては、日没以降の延長営業が行われ、イルカが泳ぐプール越しに瀬戸内海に沈む夕陽を眺めることも可能。ここでしかできない特別な体験だ。体験や延長営業の詳細については、公式サイトでチェックしてほしい。
■水族館グルメを味わう
たくさん遊んでお腹が空いたら、同館ならではのグルメも堪能しよう。館内には2カ所のカフェとレストランが1カ所ある。2階にあるレストラン「キッチンせとうち」では、「ナマコカレー」(1030円)など、海の生きものをモチーフにした目にも楽しいメニューが並ぶ。
ほかにも、讃岐うどんや香川のブランド牛・オリーブ牛を使用したメニューのほか、伝統の入浜式塩田によって、今も職人の手作業で作られる宇多津塩を使用したから揚げなど、ご当地ならではのグルメも味わえる。
■自分もアートの一部に
お腹が満たされたら、瀬戸内海が見渡せる水族館西側にある芝生エリア「潮風の庭」にも立ち寄ろう。こちらにはアートスポット「UMI to SORA」がある。青空と海、そして夕陽とともに映える写真が撮影できる人気スポットだ。思いっきり深呼吸をして、目の前いっぱいに広がる瀬戸内海に癒やされよう。
■限定のお土産をゲット！
海の生きものたちを堪能した後は、1階のミュージアムショップへ。こちらには、飼育員監修のリアルぬいぐるみをはじめ、四国水族館オリジナルグッズや香川の名産品とコラボしたアイテムなど、ここでしか手に入らないグッズも並ぶ。
水族館の出口にあり、入館せずとも買い物ができるので、お気に入りを探しに立ち寄ってみて。
四国水景の魅力を全身で楽しめる四国水族館。美しい水景や個性豊かな生きものたちとの出合いはもちろん、グルメや体験、絶景スポットまでそろい、訪れる人それぞれの楽しみ方が見つかるはず。日常を少し離れて、癒やしの世界に浸ってみては。
四国水族館
住所：香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4
電話：0877-49-4590
営業時間：9時〜18時(最終入館は17時30分)※ゴールデンウィーク期間(2026年5月2日(土)〜5月5日(祝))は9時〜21時(最終入館20時30分)※夏期は夜間延長営業あり
休館日：年中無休※ 2月にメンテナンス休館あり
取材・文・撮影＝二木繁美
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】アートのような水族館の中でもひときわ映える「海月ゾーン」
最寄りのJR宇多津駅からは、徒歩で約12分。シャトルタクシー(土日祝のみ運行・片道400円)やコミュニティバスも運行していて、アクセスも便利。館内の主要ルートは車いすのまま見学が可能で、授乳室やおむつ替え室もあり、ファミリーで訪れるのもおすすめだ。
■心を癒やす、アートな水族館
同館の特徴は、水槽に額縁のような装飾を施した、まるでアート作品のような展示方法。魚名板の代わりに、飼育スタッフ手書きの黒板解説があり、水槽の魚を眺めながら詳しい生態を知ることができる。
館内へ入ってすぐにある太平洋ゾーンで紹介されているのは、四国の南側に位置する太平洋の魚たち。サンゴ礁から深海までを表現した水槽が並び、多種多様な生きものたちを観察することができる。
見どころの一つが一番奥にある、綿津見の景。こちらではカツオ類をはじめ、世界最大の暖流・黒潮に乗って旅する回遊魚たちの遊泳行動を展示している。北太平洋西部を象徴する雄大な水景を堪能しよう。
ほかにも深海ゾーンや海月ゾーン、瀬戸内ゾーンなど、全部で6つのゾーンがあり、それぞれ四国の魅力を伝えている。
■世界屈指の乱流を感じる
四国といえば、日本最大の内海・瀬戸内海。四国の北側に位置し、400種を超える魚類が生息。人々の暮らしと共にある海である。
その瀬戸内海と紀伊水道の干満差により、激しい潮流が発生する。それが世界屈指と言われる、鳴門の渦潮だ。その渦潮を表現した渦潮の景は、映える撮影スポットとしても人気。幻想的な1枚を撮影しよう。
南側の海には、回遊魚を追ってさまざまなサメ類も来遊する。神無月の景では、特徴的なフォルムで、同館のマスコットキャラクターしゅこくんのモデルとなったアカシュモクザメの群れを下から眺めることができる。2億年もの間、ほぼ変わっていないという外観、ボディラインや独特な泳ぎ方を観察しよう。
■さまざまな生きものたちと出合う
美しい魚たちの姿を堪能したあとは、1階の外にある水遊ゾーンへ。こちらでは、アシカやペンギン、アザラシなどに出合える。飼育員の解説を聞きながら、生きものたちの食事の様子を見ることができる、生きもののフィーデングタイムも人気だ。
なかでも見逃せないのが、「海豚(いるか)プール」で1日3回開催されるイルカプレイングタイム。イルカとトレーナーがいろいろなことに挑戦するこのプログラムでは、瀬戸内海を借景にしたジャンプやイルカたちの驚きの能力、かわいいしぐさが堪能できる。
ほかにも、飼育スタッフのガイド付きで大水槽(綿津見の景)の裏側を見学できるバックヤードツアーや、アクリルガラスに空いた穴から直接エサをあげることができるコツメカワウソのふれあい体験など、生きものたちを身近に感じられる、さまざまな体験が楽しめる(先着順・別途有料)。
ゴールデンウィークや夏期など、時期によっては、日没以降の延長営業が行われ、イルカが泳ぐプール越しに瀬戸内海に沈む夕陽を眺めることも可能。ここでしかできない特別な体験だ。体験や延長営業の詳細については、公式サイトでチェックしてほしい。
■水族館グルメを味わう
たくさん遊んでお腹が空いたら、同館ならではのグルメも堪能しよう。館内には2カ所のカフェとレストランが1カ所ある。2階にあるレストラン「キッチンせとうち」では、「ナマコカレー」(1030円)など、海の生きものをモチーフにした目にも楽しいメニューが並ぶ。
ほかにも、讃岐うどんや香川のブランド牛・オリーブ牛を使用したメニューのほか、伝統の入浜式塩田によって、今も職人の手作業で作られる宇多津塩を使用したから揚げなど、ご当地ならではのグルメも味わえる。
■自分もアートの一部に
お腹が満たされたら、瀬戸内海が見渡せる水族館西側にある芝生エリア「潮風の庭」にも立ち寄ろう。こちらにはアートスポット「UMI to SORA」がある。青空と海、そして夕陽とともに映える写真が撮影できる人気スポットだ。思いっきり深呼吸をして、目の前いっぱいに広がる瀬戸内海に癒やされよう。
■限定のお土産をゲット！
海の生きものたちを堪能した後は、1階のミュージアムショップへ。こちらには、飼育員監修のリアルぬいぐるみをはじめ、四国水族館オリジナルグッズや香川の名産品とコラボしたアイテムなど、ここでしか手に入らないグッズも並ぶ。
水族館の出口にあり、入館せずとも買い物ができるので、お気に入りを探しに立ち寄ってみて。
四国水景の魅力を全身で楽しめる四国水族館。美しい水景や個性豊かな生きものたちとの出合いはもちろん、グルメや体験、絶景スポットまでそろい、訪れる人それぞれの楽しみ方が見つかるはず。日常を少し離れて、癒やしの世界に浸ってみては。
四国水族館
住所：香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4
電話：0877-49-4590
営業時間：9時〜18時(最終入館は17時30分)※ゴールデンウィーク期間(2026年5月2日(土)〜5月5日(祝))は9時〜21時(最終入館20時30分)※夏期は夜間延長営業あり
休館日：年中無休※ 2月にメンテナンス休館あり
取材・文・撮影＝二木繁美
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