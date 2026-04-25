ピザハットは、2026年4月24日から30日までの期間、「チキン南蛮のたっぷりタルタル4（チージーロール生地）」がテイクアウト限定で半額になるキャンペーンを実施しています（一部店舗を除く）。話題のチージーロール生地と新商品をお得にお試し宮崎名物として知られる「チキン南蛮」をピザにした、新シリーズ「チキン南蛮ピザ」が登場。ピザに合わせて開発された「タルタルソース」が、ピザMサイズ1枚につき別添で2袋付いてくるの