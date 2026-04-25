【ピザハット】7日間限定で新作「チキン南蛮のたっぷりタルタル4」が半額！テイクアウトだけのお得キャンペーンは4月30日まで。

ピザハットは、2026年4月24日から30日までの期間、「チキン南蛮のたっぷりタルタル4（チージーロール生地）」がテイクアウト限定で半額になるキャンペーンを実施しています（一部店舗を除く）。

話題のチージーロール生地と新商品をお得にお試し

宮崎名物として知られる「チキン南蛮」をピザにした、新シリーズ「チキン南蛮ピザ」が登場。ピザに合わせて開発された「タルタルソース」が、ピザMサイズ1枚につき別添で2袋付いてくるので、好みの量をたっぷりと"後がけ"して味わえます。

この「チキン南蛮ピザ」シリーズの登場を記念し、期間中「チキン南蛮のたっぷりタルタル4（チージーロール生地）」が、テイクアウト限定で半額に。新商品と話題のチージーロール生地をお試し価格で楽しめます。

「チキン南蛮のたっぷりタルタル4」は、「宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮」「こんがりソーセージタルタル」「ぷりぷりエビタルタル」「テリマヨチキンタルタル」の4種類が1枚になっています。

「タルタルソース」2袋付きです。

通常価格3250円のところ、期間中はテイクアウト限定で半額の1625円で楽しめます。

Mサイズのみ、生地種類はチージーロールのみです。

「チキン南蛮のたっぷりタルタル4」の詳細は、特設サイトで確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部